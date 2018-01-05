Крыша здания обрушилась в Сочи в результате пожара
5 января в 15:51 в МЧС сообщили о пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи.
5 января в 15:51 в МЧС сообщили о пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи.
Пожар произошел в селе Молдовка по улице Мясникяна. В 15:52 на тушение выехали три пожарных расчета и 19 человек личного состава.
Локализовали пожар и ликвидировали открытый огонь в 16:32. Еще через полчаса его полностью потушили.
Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Обрушилась кровля здания.
Предположительной причиной пожара, согласно данным краевого управления МЧС, стало замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет.