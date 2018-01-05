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5 января, источник: ГТРК «Кубань»

Крыша здания обрушилась в Сочи в результате пожара

5 января в 15:51 в МЧС сообщили о пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи.

Пожар произошел в селе Молдовка по улице Мясникяна. В 15:52 на тушение выехали три пожарных расчета и 19 человек личного состава.

Локализовали пожар и ликвидировали открытый огонь в 16:32. Еще через полчаса его полностью потушили.

Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Обрушилась кровля здания.

Предположительной причиной пожара, согласно данным краевого управления МЧС, стало замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет.

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