Возбуждено уголовное дело о халатности в Институте матери и ребенка

Источник: Noi.md

Правоохранительные органы ведут расследование этого вопиющего случая. Вчера ряд сотрудников учреждения отстранили от должности после того, как стала известна история пострадавшей 19-летней девушки, которая три недели назад родила ребенка в туалете Центра матери и ребенка без присмотра медицинского персонала.

Девушка по указанию врачей сделал медикаментозный аборт в связи с выявлением у плода многочисленных пороков развития. Она рассказала, что испытывала страшные боли, при этом никто к ней не подошел, оставив на произвол судьбы.

Министерство здравоохранения и Институт матери и ребенка проводят служебное расследование по данному инциденту.

По словам сотрудников Института, до сих пор никаких жалоб не поступало.