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5 января, источник: Noi.md

Возбуждено уголовное дело о халатности в Институте матери и ребенка

Полиция возбудила уголовное дело по факту халатности, проявленной в отношении 19-летней жительницы Новых Анен, которой пришлось рожать в туалете столичного Института матери и ребенка.

Источник: Noi.md

Правоохранительные органы ведут расследование этого вопиющего случая. Вчера ряд сотрудников учреждения отстранили от должности после того, как стала известна история пострадавшей 19-летней девушки, которая три недели назад родила ребенка в туалете Центра матери и ребенка без присмотра медицинского персонала.

Девушка по указанию врачей сделал медикаментозный аборт в связи с выявлением у плода многочисленных пороков развития. Она рассказала, что испытывала страшные боли, при этом никто к ней не подошел, оставив на произвол судьбы.

Министерство здравоохранения и Институт матери и ребенка проводят служебное расследование по данному инциденту.

По словам сотрудников Института, до сих пор никаких жалоб не поступало.

Пострадавшая, которая сейчас находится за пределами страны, заверяет, что подаст жалобу сразу по прибытии в Молдову.

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