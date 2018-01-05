Алматинка отдала трехлетнего сына малознакомой женщине и пропала

Источник: Zakon.kz

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В Алматы ищут маму трехлётнего мальчика. Она оставила ребёнка знакомой и обещала в скором времени его забрать, но спустя два месяца так и не появилась. Малыш попал сначала в полицию, а потом в центр адаптации несовершеннолетних, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Женщина, которая ухаживала за мальчиком, говорит, что с его мамой едва знакома. Та попросила немного посидеть с малышом, а потом исчезла на два месяца. Ребёнок очень спокойный, внимательный, абсолютно здоров и ухожен. Пробыть в центре соцадаптации для несовершеннолетних он может всего три месяца. Дальше, если мама так и не найдется, ребенка ждет детский дом.

Райса Сейполдаева, и.о. директора центра адаптации несовершеннолетних г. Алматы: