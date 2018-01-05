Землетрясение произошло в Каспийском море
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Каспийском море в пятницу примерно в 19:00 произошло землетрясение, пишет Trend.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Каспийском море в пятницу примерно в 19:00 произошло землетрясение, пишет Trend.
Как сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, зарегистрировано землетрясение силой три балла. Магнитуда землетрясения составляет 2,7, глубина — пять километров.
По его словам, подземные толчки слабо ощущались в Сумгайыте.