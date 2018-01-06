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08:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани ищут всех участников перестрелки в районе Лориса под Краснодаром

По одной из версий стрельба началась из-за пьяной перебранки.

Компания из восьми человек выбралась отдохнуть в лесопосадке в районе поселка Лорис под Краснодаром. Уже стемнело, когда в разгар веселья из чащи раздались выстрелы. Компания бросилась врассыпную, на земле остались лежать двое убитых. Еще один мужчина получил ранение, но не смертельное. Он же и вызвал полицейских и врачей к месту преступления.

Сейчас сотрудники краевого Следственного комитета разыскивают всех участников трагического происшествия.

По данному факту следователем Следственного комитета было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц», а также «Покушение на убийство». В настоящее время по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю.

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