На Кубани ищут всех участников перестрелки в районе Лориса под Краснодаром

Компания из восьми человек выбралась отдохнуть в лесопосадке в районе поселка Лорис под Краснодаром. Уже стемнело, когда в разгар веселья из чащи раздались выстрелы. Компания бросилась врассыпную, на земле остались лежать двое убитых. Еще один мужчина получил ранение, но не смертельное. Он же и вызвал полицейских и врачей к месту преступления.