В УМВД рассказали подробности смертельного ДТП на берлинском шоссе
Виновник аварии выехал на встречную полосу.
Виновник аварии выехал на встречную полосу.
Полиция установила подробности смертельной аварии на берлинском шоссе под Калининградом. Трагедия произошла в 16:41 в четверг, 4 января.
По предварительным данным, 37-летний водитель «Ауди» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на «встречку». Там автомобиль врезался в «Пежо». В результате ДТП водитель «Ауди», а также пассажир на переднем сиденье погибли. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Два других пассажира, находившихся на заднем сиденье, получили травмы. Медицинская помощь также потребовалась 43-летнему водителю «Пежо». После осмотра его отпустили домой.