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08:27 (мск), источник: Калининград.Ru

В УМВД рассказали подробности смертельного ДТП на берлинском шоссе

Виновник аварии выехал на встречную полосу.

Источник: Калининград.Ru

Полиция установила подробности смертельной аварии на берлинском шоссе под Калининградом. Трагедия произошла в 16:41 в четверг, 4 января.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Ауди» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на «встречку». Там автомобиль врезался в «Пежо». В результате ДТП водитель «Ауди», а также пассажир на переднем сиденье погибли. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Два других пассажира, находившихся на заднем сиденье, получили травмы. Медицинская помощь также потребовалась 43-летнему водителю «Пежо». После осмотра его отпустили домой.

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