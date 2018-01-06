В УМВД рассказали подробности смертельного ДТП на берлинском шоссе

По предварительным данным, 37-летний водитель «Ауди» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на «встречку». Там автомобиль врезался в «Пежо». В результате ДТП водитель «Ауди», а также пассажир на переднем сиденье погибли. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.