Крупную аварию на подстанции устранили в Караганде

Источник: Reuters

Как сообщили в ТОО «Қарағанды Жарық», аварийная ситуация была сложной, на устранение последствий потребовалось много времени.

«5 января в 6 часов 20 минут произошло однофазное замыкание. Из-за повреждения центральной распределительной подстанции, которая располагается у Дворца культуры горняков, отключали сеть вручную. В результате аварии 1939 абонентов были отключены от питания, также около 100 юридических лиц остались без электроэнергии», — сообщили в ТОО «Қарағанды Жарық».

Переключить всех абонентов на резервное питание не удалось, поскольку резервный кабель был тоже поврежден. Свет в квартирах и офисах горожан появился в 14:24.