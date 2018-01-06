В центре Воронежа мужчина обломал дворники стоящим во дворе машинам
Горожан предупредили о странном человеке.
Горожан предупредили о странном человеке.
Вечером в пятницу, 5 января, во дворе домов по улице Кольцовская, 52 и Плехановская, 35 напротив «Галереи Чижова» произошло ЧП.
Неизвестный мужчина в капюшоне зашел туда и начал отламывать дворники припаркованным машинам. Известно, что пострадала «Мазда» и еще несколько авто. После этого он сложил все дворники себе в пакет. Об этом в соцсети сообщила девушка, ставшая свидетелем странного поведения незнакомца.
Двор, где произошло ЧП.
«Я сидела в машине на месте пассажира одна и ожидала водителя. Сильно испугалась, — написала горожанка в паблике. — Стыдно, что ничем не смогла помочь».
Но местная жительница сообщила, что подозреваемый скрылся в пятом подъезде дома. Горожанка рекомендует владельцам пострадавших авто искать подозреваемого среди соседей.