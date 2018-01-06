В центре Воронежа мужчина обломал дворники стоящим во дворе машинам

Неизвестный мужчина в капюшоне зашел туда и начал отламывать дворники припаркованным машинам. Известно, что пострадала «Мазда» и еще несколько авто. После этого он сложил все дворники себе в пакет. Об этом в соцсети сообщила девушка, ставшая свидетелем странного поведения незнакомца.