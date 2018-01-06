Видео полыхающего трамвая в центре Хабаровска появилось в сети

На данный момент по факту возгорания трамвая проводится проверка следственными органами. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно информировало о том, что на улицах городов Дальнего Востока то и дело горят трамваи. Так, в Северном микрорайоне Хабаровска в первых числах ноября ездил полыхающий трамвай.