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09:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Видео полыхающего трамвая в центре Хабаровска появилось в сети

Накануне вечером из-за короткого замыкания в кабине водителя загорелся трамвай в Хабаровске, сообщает Deita. ru. Инцидент произошел на улице Шеронова, когда трамвай был полон пассажирами. В результате ЧП никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент по факту возгорания трамвая проводится проверка следственными органами. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно информировало о том, что на улицах городов Дальнего Востока то и дело горят трамваи. Так, в Северном микрорайоне Хабаровска в первых числах ноября ездил полыхающий трамвай.

Екатерина Лапкина.

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