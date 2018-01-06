Под Красноярском в пятиэтажке произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел накануне вечером в одной из пятиэтажек Зеленогорска (закрытый город с населением порядка 60 000 человек). Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Инцидент произошел вечером, около 22.00, в квартире на пятом этаже газифицированного дома раздался оглушительный хлопок, дом содрогнулся. Жители сразу же вызвали полицию и спасателей. Известно, что в подъезде пятиэтажки от хлопка вылетели стекла. Только чудом никто из жильцов не пострадал. Соседние подъезды тоже не задело.