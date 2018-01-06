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08:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Красноярском в пятиэтажке произошел взрыв газа

Пострадавших нет.

Взрыв газа произошел накануне вечером в одной из пятиэтажек Зеленогорска (закрытый город с населением порядка 60 000 человек). Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Инцидент произошел вечером, около 22.00, в квартире на пятом этаже газифицированного дома раздался оглушительный хлопок, дом содрогнулся. Жители сразу же вызвали полицию и спасателей. Известно, что в подъезде пятиэтажки от хлопка вылетели стекла. Только чудом никто из жильцов не пострадал. Соседние подъезды тоже не задело.

— На место незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа полиции, экипажи патрульно-постовой службы и ДПС. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают беспрепятственный проезд специальной техники, — комментирую в пресс-службе полиции.

Жильцы дома были эвакуированы. На месте ЧП работают ликвидаторы. После детальной проверки происшествия станет известно, что именно стало причиной взрыва.

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