Омский ресторатор попал в аварию
В социальных сетях основатель сети кофеен Виктор Скуратов сообщил, что попал в ДТП. В момент аварии предприниматель находился в автомобиле такси.
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В социальных сетях основатель сети кофеен Виктор Скуратов сообщил, что попал в ДТП. В момент аварии предприниматель находился в автомобиле такси.
«В такси попал у Маяковского в самую сильную в своей жизни аварию. Виновник засмотрелся на другую аварию у Маяковского», — написал в twitter Скуратов.
К счастью в ДТП Виктор Скуратов не пострадал. Отметим, что основатель сети кофеен не пользуется личным транспортом, предпочитая передвигаться на такси.