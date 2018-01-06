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08:49 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области под лед ушли КамАЗ и приехавший ему на помощь погрузчик

Спасательная операция провалилась.

Инцидент произошел вчера днем на реке Омь под Калачинском. В соцсетях появились фото КамАЗа, провалившегося под лед задней частью кузова. Судя по всему, обошлось без жертв, однако спасательная операция оказалась осложнена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже вечером пользователи выложили новые снимки с места ЧП, на которых виден пришедший на помощь КамАЗу погрузчик — тоже подо льдом.

— Погрузчик поехал на помощь провалившемуся сегодня утром Камазу и сам ушел под лёд. До сих пор ведутся работы по извлечению погрузчика. Камаз стоит там же, где и провалился, — рассказали очевидцы.

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