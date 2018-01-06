В Омской области под лед ушли КамАЗ и приехавший ему на помощь погрузчик
Спасательная операция провалилась.
Спасательная операция провалилась.
Инцидент произошел вчера днем на реке Омь под Калачинском. В соцсетях появились фото КамАЗа, провалившегося под лед задней частью кузова. Судя по всему, обошлось без жертв, однако спасательная операция оказалась осложнена.
Уже вечером пользователи выложили новые снимки с места ЧП, на которых виден пришедший на помощь КамАЗу погрузчик — тоже подо льдом.
— Погрузчик поехал на помощь провалившемуся сегодня утром Камазу и сам ушел под лёд. До сих пор ведутся работы по извлечению погрузчика. Камаз стоит там же, где и провалился, — рассказали очевидцы.