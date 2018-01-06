В Омской области под лед ушли КамАЗ и приехавший ему на помощь погрузчик

Инцидент произошел вчера днем на реке Омь под Калачинском. В соцсетях появились фото КамАЗа, провалившегося под лед задней частью кузова. Судя по всему, обошлось без жертв, однако спасательная операция оказалась осложнена.

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Уже вечером пользователи выложили новые снимки с места ЧП, на которых виден пришедший на помощь КамАЗу погрузчик — тоже подо льдом.