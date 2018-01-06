Рейс Астана-Шарджа отменили из-за замерзшей двери самолета
Рейс
Рейс
«Рейс задержан по техническим причинам, в связи с тем, что замерз багажный люк. Air Arabia пользуется услугами авиакомпании Air Astana по обслуживанию данного судна. В данный момент авиакомпания занимается размещением пассажиров в гостинице. Рейс перенесен на 19.00, — сообщили в
Самолет должен был вылететь из аэропорта Астаны 4:55 утра. Отметим, согласно данным метеосайтов, ночью температура в Астане составляла ниже 20 градусов.