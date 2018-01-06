Жители Омской области незаконно вырубили лес на 4 млн рублей

8 декабря отделом ОМВД России по Седельниковскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений хвойных пород в особо крупном размере в урочище «Бывший колхоз им. Чапаева». Сумма причиненного ущерба оценивается в 450 тыс. рублей. В совершении преступления подозревается 34-летний местный житель. Ему грозит штраф на сумму до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.