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08:50 (мск), источник: СуперОмск

Жители Омской области незаконно вырубили лес на 4 млн рублей

Сотрудники УМВД России по Омской области провели оперативно-профилактическую операцию «Лес». По ее итогам возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб государству превысил 4 млн рублей.

8 декабря отделом ОМВД России по Седельниковскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений хвойных пород в особо крупном размере в урочище «Бывший колхоз им. Чапаева». Сумма причиненного ущерба оценивается в 450 тыс. рублей. В совершении преступления подозревается 34-летний местный житель. Ему грозит штраф на сумму до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

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