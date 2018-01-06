В Екатеринбурге сгорел тир
Площадь пожара составила 50 «квадратов».
Площадь пожара составила 50 «квадратов».
Накануне на Эльмаше загорелось здание тира «Спарта» на улице Краснофлотцев. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:42.
— Пожар тушили три машины и 16 человек личного состава. В 17:00 огонь был локализован, в 17:19 — ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:03по местному времени, — рассказали в
Площадь пожара в итоге составила 50квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю обшивку здания и инвентарь тира.