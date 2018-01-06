В Новосибирской области загорелся кемпинг для дальнобойщиков

В субботу, 6 января, на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось видео под названием «Горит кафе в Новосибирской области»: в кадре четко видно, что горит крыша одного из из зданий.

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— Пожаром был охвачен кемпинг для дальнобойщиков в Колыванском районе, — сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

— Речь идет о кафе «Пристань», — уточнил один из подписчиков по ником Коля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, что стало причиной возгорания, пока неизвестно: в этом еще предстоит разобраться экспертам. Однако пользователи соцсетей уже высказали свою версию:

— Кто-то курил и уснул, — предположил подписчик по имени Кирилл.