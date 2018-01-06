Ночью в Башкирии загорелась фура с прицепом

По информации пресс-службы МЧС по РБ, на тушение огня были направлены четверо пожарных и две единицы спецтехники. К моменту прибытия пожарных подразделений к месту происшествия происходило открытое горение спаренных колес средней оси автомобиля.

«Возгорание ликвидировано. Погибших и травмированных нет. На месте работает дознаватель, предполагаемая причина пожара — неисправность узлов и агрегатов автомобиля», — уточнили в ведомстве.