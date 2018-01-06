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09:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Ночью в Башкирии загорелась фура с прицепом

УФА, 6 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Возгорание грузового автомобиля «Scania» с прицепом, перевозившего не обогащенную руду, произошло между селами Татыр-Узяк и Ивановка Хайбуллинского района. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу местной пожарной части около 22 часов ночи 5 января.

По информации пресс-службы МЧС по РБ, на тушение огня были направлены четверо пожарных и две единицы спецтехники. К моменту прибытия пожарных подразделений к месту происшествия происходило открытое горение спаренных колес средней оси автомобиля.

«Возгорание ликвидировано. Погибших и травмированных нет. На месте работает дознаватель, предполагаемая причина пожара — неисправность узлов и агрегатов автомобиля», — уточнили в ведомстве.

Избежать пожаров на транспорте поможет его регулярный осмотр и своевременное техническое обслуживание соответствующими специалистами. Также следует иметь в автомобиле огнетушитель, советуют в МЧС.

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