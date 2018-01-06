Ночью в Башкирии загорелась фура с прицепом
УФА, 6 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Возгорание грузового автомобиля «Scania» с прицепом, перевозившего не обогащенную руду, произошло между селами
УФА, 6 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Возгорание грузового автомобиля «Scania» с прицепом, перевозившего не обогащенную руду, произошло между селами
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«Возгорание ликвидировано. Погибших и травмированных нет. На месте работает дознаватель, предполагаемая причина пожара — неисправность узлов и агрегатов автомобиля», — уточнили в ведомстве.
Избежать пожаров на транспорте поможет его регулярный осмотр и своевременное техническое обслуживание соответствующими специалистами. Также следует иметь в автомобиле огнетушитель, советуют в МЧС.