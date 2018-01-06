Люди погибли во время снегопада в Китае

Кроме того, под натиском стихии более 200 строений оказались разрушенными, еще около 400 были повреждены. Пострадали и сельскохозяйственные угодья. Об этом сообщило китайское телевидение.

Снегопады, начавшиеся в этой провинции 3 января, признаны сильнейшими за последние 10 лет, от них уже пострадали 1,06 млн человек, а прямой экономический ущерб составил 1,26 млрд юаней ($190 млн). Чрезвычайные меры реагирования на стихию объявлены в девяти городах провинции, включая ее административный центр — город Хэфэй. Снегопады и ледяные дожди прошли в последние три дня в провинциях Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу и Шэньси, из которых также поступают сообщения о значительном ущербе..



В четверг Центральная метеорологическая служба КНР повысила с желтого до оранжевого уровень опасности из-за непогоды в ряде центральных и восточных провинций страны. Стихия также привела к нарушению движения железнодорожного и автомобильного транспорта.