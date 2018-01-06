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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Парень поджег милицейские машины в гараже, чтобы отомстить за отобранный мопед

Одна машина полностью сгорела, вторая повреждена. Парня будут судить.

Источник: Комсомольская правда

В курортном поселке Нарочь Мядельского района молодой человек поджег милицейские машины, которые стояли в гараже. Так он решил отомстить за то, что сотрудники милиции изъяли у него мопед.

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Прокурор района Иван Малофей рассказал ресурсу kraj.by, что расследование по делу уже закончилось и молодого человека будут судить. Сама история произошла в ночь на 5 октября 2017 года. В половине четвертого 22-летний житель Нарочи сбил камнем замок на двери гаража отделения милиции, облил бензином одну из двух стоявших там милицейских машин и поджег зажигалкой. Бензин он слил с собственного мопеда, который стоял в том же гараже. Одна машина сгорела полностью, вместе с громкоговорителем, радиостанцией, аптечкой, 17 литрами бензина. Вторая обгорела. Огонь повредил и крышу гаража.

Парень причинил милиции ущерб почти в 10 тысяч рублей. Ему грозит ограничение свободы до 5 или лишение свободы от 3 до 10 лет.

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