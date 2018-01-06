Парень поджег милицейские машины в гараже, чтобы отомстить за отобранный мопед

В курортном поселке Нарочь Мядельского района молодой человек поджег милицейские машины, которые стояли в гараже. Так он решил отомстить за то, что сотрудники милиции изъяли у него мопед.

Прокурор района Иван Малофей рассказал ресурсу kraj.by, что расследование по делу уже закончилось и молодого человека будут судить. Сама история произошла в ночь на 5 октября 2017 года. В половине четвертого 22-летний житель Нарочи сбил камнем замок на двери гаража отделения милиции, облил бензином одну из двух стоявших там милицейских машин и поджег зажигалкой. Бензин он слил с собственного мопеда, который стоял в том же гараже. Одна машина сгорела полностью, вместе с громкоговорителем, радиостанцией, аптечкой, 17 литрами бензина. Вторая обгорела. Огонь повредил и крышу гаража.