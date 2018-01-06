В Москве воры вскрыли квартиру, спустившись по тросу с крыши на 13-й этаж

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Воры вынесли более 10 млн рублей из квартиры на 13-м этаже на юго-востоке Москвы, один из них проник в нее, спустившись к окну с крыши на тросе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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«В ходе разбирательства было установлено, что в период с 3 января неизвестный спустился по веревке с крыши 17-этажного дома, отжал пластиковое окно квартиры на 13-м этаже, проник в квартиру, открыл входную дверь своим сообщникам, которые вынесли из квартиры сейф с крупной суммой денег», — сообщили в ведомстве.

В больницу позднее обратился мужчина, который сообщил, что ему нанесли побои по месту жительства, после оказания медицинской помощи он был отпущен.

По данным полиции, сумма ущерба составила 10,5 млн рублей.