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10:18 (мск), источник: Интерфакс

В Нижегородской области в ДТП с участием бензовоза погибли пять человек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Пять человек погибли в автоаварии в Починковском районе Нижегородской области в субботу утром, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Около 8:00 по Москве на 211 км автодороги Нижний Новгород — Саратов произошло столкновение бензовоза МАН и автомобиля ВАЗ 2114», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он сообщил, что в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля.

По словам собеседника агентства, предварительно установлено, что все погибшие — жители Нижегородской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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