В Нижегородской области в ДТП с участием бензовоза погибли пять человек
Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Пять человек погибли в автоаварии в Починковском районе Нижегородской области в субботу утром, сообщили «Интерфаксу» в
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Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Пять человек погибли в автоаварии в Починковском районе Нижегородской области в субботу утром, сообщили «Интерфаксу» в
«Около 8:00 по Москве на 211 км автодороги Нижний Новгород — Саратов произошло столкновение бензовоза МАН и автомобиля ВАЗ 2114», — сказал сотрудник
По словам собеседника агентства, предварительно установлено, что все погибшие — жители Нижегородской области.
На месте работают сотрудники ГИБДД.