В центре Витебска таксист сбил женщину на пешеходном переходе
Водитель не обратил внимания на недавно установленный на переходе светофор.
Водитель не обратил внимания на недавно установленный на переходе светофор.
5 января в центре Витебска на пешеходном переходе женщина попала под машину.
Авария произошла на улице Ленина, недалеко от здания Комитета государственного контроля. Автомобиль такси ехал со стороны площади Свободы. Водитель не заметил пешехода.
-Этот переход недавно был оснащен светофорным оборудованием, — рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц. — Но водитель проигнорировал мигающий желтый и не смог предотвратить ДТП. Госавтоинспекция предупреждает, что в темное время суток и в сложных погодных условиях нужно быть особенно внимательными при переходе дороги. Даже в городе рекомендовано носить фликеры.
Женщина, попавшая под машину, осталась жива, она госпитализирована с различными травмами.