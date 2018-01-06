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10:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Витебска таксист сбил женщину на пешеходном переходе

Водитель не обратил внимания на недавно установленный на переходе светофор.

Источник: Комсомольская правда

5 января в центре Витебска на пешеходном переходе женщина попала под машину.

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Авария произошла на улице Ленина, недалеко от здания Комитета государственного контроля. Автомобиль такси ехал со стороны площади Свободы. Водитель не заметил пешехода.

-Этот переход недавно был оснащен светофорным оборудованием, — рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц. — Но водитель проигнорировал мигающий желтый и не смог предотвратить ДТП. Госавтоинспекция предупреждает, что в темное время суток и в сложных погодных условиях нужно быть особенно внимательными при переходе дороги. Даже в городе рекомендовано носить фликеры.

Женщина, попавшая под машину, осталась жива, она госпитализирована с различными травмами.

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