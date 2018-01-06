В центре Витебска таксист сбил женщину на пешеходном переходе

-Этот переход недавно был оснащен светофорным оборудованием, — рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц. — Но водитель проигнорировал мигающий желтый и не смог предотвратить ДТП. Госавтоинспекция предупреждает, что в темное время суток и в сложных погодных условиях нужно быть особенно внимательными при переходе дороги. Даже в городе рекомендовано носить фликеры.