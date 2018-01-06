В Новых Аненах нашли труп молодого парня, пропавшего в октябре
В селе Пухэчены Новоаненского района нашли человеческие останки. Труп мужчины обнаружили во дворе частного дома.
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В селе Пухэчены Новоаненского района нашли человеческие останки. Труп мужчины обнаружили во дворе частного дома.
В полиции предполагают, что погибший — 23-летний парень, пропавший в октябре. Последний раз его видели в местном баре.
Пресса писала, что за несколько дней до этого у него был конфликт с группой молодых людей из соседнего села.
Причину смерти должны установить по результатам экспертизы.