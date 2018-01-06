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11:55 (мск), источник: Publika.md

В центре Кишинева произошла авария с участием такси: пострадали пассажиры

Водитель и двое пассажиров такси пострадали в аварии, произошедшей прошлой ночью в центре Кишинева.

Источник: Publika.md

Водитель и двое пассажиров такси пострадали в аварии, произошедшей прошлой ночью в центре Кишинева. В машину такси на полной скорости врезалась другая легковушка.

В полиции говорят, что водитель должен был уступить дорогу таксисту. Предполагаемый виновник аварии от комментариев отказался.

Таксист и пассажиры — молодая пара — госпитализированы. Виновнику грозит уголовное дело. За последние сутки в Кишиневе произошло почти 50 ДТП — один человек погиб, пятеро пострадали.

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