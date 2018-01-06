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6 января, источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовские полицейские нашли сбежавшую из дома школьницу

14-летняя девочка 10 дней жила у подруги.

Донские полицейские нашли пропавшую без вести школьницу. С сообщением о пропаже девочки обратилась ее мама. По данным пресс-службы ГУ МВД РО, 14-летняя дочь заявительницы ушла из дома 25 декабря и до настоящего времени ее местонахождение было неизвестно. Полицейские выяснили, что несовершеннолетняя после ссоры с родственницей ушла из дома и, не желая сообщать о своем местонахождении, не отвечала на телефонные звонки матери. Встретившись на улице со своей подругой, она пошла к ней домой, где и оставалась все это время.

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