Сотрудник ювелирного магазина украл драгоценности на 3 млн рублей

В производстве следственного подразделения отдела полиции Центрального района УМВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 64-летного жителя Ростовской области по статье «Кража».

В дежурную часть отдела полиции обратился директор ювелирного магазина с заявлением о краже денег и ювелирных украшений. Общий ущерб составил около 3 млн рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, и владелец узнал своего работника.

Полицейские задержали мужчину по месту жительства в Ростовской области. Мужчина сознался в краже и пояснил, ччто совершил ее, потому что узнал о предстоящем увольнении. При обыске в его доме сотрудники полиции обнаружили похищенное имущество. Ценности были возвращены владельцу.