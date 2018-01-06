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6 января, источник: Югополис

Сотрудник ювелирного магазина украл драгоценности на 3 млн рублей

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В производстве следственного подразделения отдела полиции Центрального района УМВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 64-летного жителя Ростовской области по статье «Кража».

В дежурную часть отдела полиции обратился директор ювелирного магазина с заявлением о краже денег и ювелирных украшений. Общий ущерб составил около 3 млн рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, и владелец узнал своего работника.

Полицейские задержали мужчину по месту жительства в Ростовской области. Мужчина сознался в краже и пояснил, ччто совершил ее, потому что узнал о предстоящем увольнении. При обыске в его доме сотрудники полиции обнаружили похищенное имущество. Ценности были возвращены владельцу.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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