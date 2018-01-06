Воронежцы: «На улице Лизюкова подожгли автомобиль»

Некоторые воронежцы уверены, что 90-е вернулись в наш город. Так, люди отреагировали на сообщение в социальных сетях о том, что на улице Лизюкова подожгли автомобиль. Пожар начался примерно в 22:36. А уже через четырнадцать минут семеро спасателей потушили машину. Однако к тому моменту ничего ценного в ней практически не осталось: огонь прошел и по салону и по моторному отсеку.

В ГУ МЧС по Воронежской области отмечают, что причина возгорания только устанавливается. однако горожане склонны верить версии, выдвинутой в социальных сетях. Так, некоторые предположили, что владельца автомобиля «наказали» за парковку. Однако местные жители отметили, что на этой улице все паркуются в один ряд. Тогда появилась теория о страховке, но и ее отмели достаточно быстро. Если все же это был действительно поджог, мотивы преступника, как и его личность, предстоит определить полиции.