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6 января, источник: Комсомольская правда

Воронежцы: «На улице Лизюкова подожгли автомобиль»

Официально причина возгорания уточняется.

Некоторые воронежцы уверены, что 90-е вернулись в наш город. Так, люди отреагировали на сообщение в социальных сетях о том, что на улице Лизюкова подожгли автомобиль. Пожар начался примерно в 22:36. А уже через четырнадцать минут семеро спасателей потушили машину. Однако к тому моменту ничего ценного в ней практически не осталось: огонь прошел и по салону и по моторному отсеку.

В ГУ МЧС по Воронежской области отмечают, что причина возгорания только устанавливается. однако горожане склонны верить версии, выдвинутой в социальных сетях. Так, некоторые предположили, что владельца автомобиля «наказали» за парковку. Однако местные жители отметили, что на этой улице все паркуются в один ряд. Тогда появилась теория о страховке, но и ее отмели достаточно быстро. Если все же это был действительно поджог, мотивы преступника, как и его личность, предстоит определить полиции.

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