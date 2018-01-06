Воронежец сообщил в «систему-112» о готовящихся терактах в Москве

Источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежа сообщил в «систему-112» о готовящихся терактах в Москве. По словам мужчины, столичные вокзалы и аэропорт «Домодедово» заминируют в ночь на воскресенье, 7 января.

Дежурные получили сообщение в 15:23 субботы, 6 января. Кто предоставил данные горожанину, неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД по региону не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Осенняя волна «телефонного терроризма» в 2017 году затронула 74 российских региона. Анонимные сообщения о минировании начались в сентябре. Звонки в основном поступали из Японии, Турции и Украины. Из якобы заминированных зданий эвакуировали 183 тыс. россиян. Ни одно сообщение о теракте не подтвердилось. Сумма ущерба от массовых эвакуаций составила около 150 млн рублей.