Ростовчанин 1 января ранил трех человек, пытаясь напугать обидчика

Источник: РИА Новости

По информации источника агентства, нетрезвый житель Красносулинского района 1 января стал участником двух конфликтов — сначала с продавщицей магазина, а потом с еще одним местным жителем. После этого он взял из дома ружье «Сайга» 12 калибра и выстрелил в сторону своего обидчика, направив оружие в асфальт.

«Он произвел выстрел в асфальт с целью напугать местного жителя, с которым у него был конфликт. В результате телесные повреждения получили рядом стоявшие люди», — рассказал источник, добавив, что трое пострадавших, среди которых один несовершеннолетний, были госпитализированы. Угрозы их жизни и здоровью нет. Все они получили легкие ранения ног.

В ГУ МВД по Ростовской области не стали раскрывать подробности инцидента, пояснив, что личность мужчины установлена, оружие изъято.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение», — заявили в полиции.