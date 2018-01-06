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6 января, источник: РИА Новости

Ростовчанин 1 января ранил трех человек, пытаясь напугать обидчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Пьяный ростовчанин начал 2018 год с конфликтов и стрельбы: поссорившись сначала с продавщицей, а потом с односельчанином, мужчина решил напугать последнего и выстрелил из ружья в асфальт, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Трех человек увезли в больницу с ранениями ног, напугался ли обидчик, не уточняется.

Источник: РИА Новости

По информации источника агентства, нетрезвый житель Красносулинского района 1 января стал участником двух конфликтов — сначала с продавщицей магазина, а потом с еще одним местным жителем. После этого он взял из дома ружье «Сайга» 12 калибра и выстрелил в сторону своего обидчика, направив оружие в асфальт.

«Он произвел выстрел в асфальт с целью напугать местного жителя, с которым у него был конфликт. В результате телесные повреждения получили рядом стоявшие люди», — рассказал источник, добавив, что трое пострадавших, среди которых один несовершеннолетний, были госпитализированы. Угрозы их жизни и здоровью нет. Все они получили легкие ранения ног.

В ГУ МВД по Ростовской области не стали раскрывать подробности инцидента, пояснив, что личность мужчины установлена, оружие изъято.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение», — заявили в полиции.

В ведомстве добавили, что мера пресечения жителю Красносулинского района еще не избиралась, так как пока нет определения степени тяжести полученных потерпевшими повреждений.

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