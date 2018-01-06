В Челнах осудили взломщика банкомата «Татфондбанка»

(Набережные Челны, 6 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах осудили еще одного взломщика банкомата «Татфондбанка», трое его подельников уже получили сроки, сообщили в городском суде.

Преступление произошло в июне 2012 года. Криминальный квартет, чтобы сорвать большой денежный куш, решил взломать банкомат. Автомат, на который положили глаз воры, располагался в тамбуре большого магазина на оживленной площади поселка ГЭС. Он не просматривался снаружи, поэтому выбор пал на него. Это был банкомат «Татанфондбанка».

Компания пришла к банкомату в час ночи. Парни расположились так, чтобы держать под наблюдением происходящее вокруг и приступили к криминальной операции. С помощью целого чемодана отмычек они взломали круглосуточный банкомат и достали оттуда четыре кассеты с деньгами. На тот момент в банкомате находилось 3,3 млн рублей. Забрав деньги, они отправились в деревню Нижнекамского района, где у одного из взломщиков был родительский дом. Но не успели они толком посчитать свою добычу, как их накрыла полиция.