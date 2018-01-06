В Петербурге полицейские проверяют информацию о перестрелке
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Наряды полиции выехали на место конфликта со стрельбой на
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Наряды полиции выехали на место конфликта со стрельбой на
«В полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами на проспекте Ветеранов. На место выехали наряды полиции», — сказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, на данный момент достоверная информация о произошедшем отсутствует.