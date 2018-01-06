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6 января, источник: РИА Новости

В Петербурге полицейские проверяют информацию о перестрелке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Наряды полиции выехали на место конфликта со стрельбой на юго-западе Петербурга, сообщил РИА Новости в субботу представитель регионального ГУМВД.

Источник: РИА Новости

«В полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами на проспекте Ветеранов. На место выехали наряды полиции», — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, на данный момент достоверная информация о произошедшем отсутствует.

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