В Армавире в пятиэтажке прогремел взрыв
В ЧП пострадал один человек.
В ЧП пострадал один человек.
Инцидент произошел в субботу, 6 января, в многоквартирном доме Армавира. Взрыв прогремел в пятиэтажке, что находится в Военном Городке.
— Мы услышали громкий хлопок, а затем звон разбившегося стекла, — рассказывают очевидцы происшествия, которые вызвали спасателей.
Предположительно, эпицентр находился в подъезде на третьем этаже.
— На место выехали пожарные расчеты, однако их помощь не потребовалась. Возгорания на месте происшествия не было, — пояснили «Комсомольской правде» — Кубань в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. — Предположительно, хлопок произошел на кухне от бытового прибора.
В ЧП пострадал один человек. Мужчину с травмами госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.
Напомним, ранее в субботу, 6 января, в Сочи сгорел частный дом. Возгорание произошло в трехэтажном жилом доме по улице Костромской. Погибших и пострадавших, по данным краевого МЧС, нет.