В Армавире в пятиэтажке прогремел взрыв

Инцидент произошел в субботу, 6 января, в многоквартирном доме Армавира. Взрыв прогремел в пятиэтажке, что находится в Военном Городке.

— Мы услышали громкий хлопок, а затем звон разбившегося стекла, — рассказывают очевидцы происшествия, которые вызвали спасателей.

Предположительно, эпицентр находился в подъезде на третьем этаже.

— На место выехали пожарные расчеты, однако их помощь не потребовалась. Возгорания на месте происшествия не было, — пояснили «Комсомольской правде» — Кубань в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. — Предположительно, хлопок произошел на кухне от бытового прибора.

В ЧП пострадал один человек. Мужчину с травмами госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.