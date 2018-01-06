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6 января, источник: Комсомольская правда

В Армавире в пятиэтажке прогремел взрыв

В ЧП пострадал один человек.

Инцидент произошел в субботу, 6 января, в многоквартирном доме Армавира. Взрыв прогремел в пятиэтажке, что находится в Военном Городке.

— Мы услышали громкий хлопок, а затем звон разбившегося стекла, — рассказывают очевидцы происшествия, которые вызвали спасателей.

Предположительно, эпицентр находился в подъезде на третьем этаже.

— На место выехали пожарные расчеты, однако их помощь не потребовалась. Возгорания на месте происшествия не было, — пояснили «Комсомольской правде» — Кубань в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. — Предположительно, хлопок произошел на кухне от бытового прибора.

В ЧП пострадал один человек. Мужчину с травмами госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Напомним, ранее в субботу, 6 января, в Сочи сгорел частный дом. Возгорание произошло в трехэтажном жилом доме по улице Костромской. Погибших и пострадавших, по данным краевого МЧС, нет.

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