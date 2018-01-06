На задерживающемся самолете Астана-Шарджа задымился двигатель

Источник: Zakon.kz

В аэропорту Астаны на рейсе 252 произошло ЧП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на блогера Дениса Кривошеева.

Читайте также Из-за сильного ветра столкнулись два самолета в аэропорту Шымкента

Ранее сообщалось, что авиарейс Астана-Шарджа задерживается из-за замерзшей двери самолета. По расписанию самолет должен был отправиться в Шарджу в 4.50 утра 6 января. До 7 часов пассажиры находились на борту. Самолет обледенел. По информации источника, его пытались отогреть, не выпуская пассажиров.

Борт принадлежит арабским авиалиниям. На борту 89 пассажиров.

Как стало известно, к вечеру туристов снова посадили в этот же самолет. Он должен был взлететь к 20.00. При запуске двигателя левый двигатель сильно задымил и не завелся.