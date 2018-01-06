На задерживающемся самолете Астана-Шарджа задымился двигатель
При запуске левый двигатель сильно задымил и не завелся.
При запуске левый двигатель сильно задымил и не завелся.
В аэропорту Астаны на рейсе 252 произошло ЧП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на блогера Дениса Кривошеева.
Ранее сообщалось, что авиарейс
Борт принадлежит арабским авиалиниям. На борту 89 пассажиров.
Как стало известно, к вечеру туристов снова посадили в этот же самолет. Он должен был взлететь к 20.00. При запуске двигателя левый двигатель сильно задымил и не завелся.
В салон попал дым. На данный момент пассажиры ждут решения в «рукаве».