В серьезном ДТП в Украине пострадали граждане Молдовы
Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе во Львовской области Украины, пять человек госпитализировали, из них трое — граждане Молдавии, сообщила в субботу
Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе во Львовской области Украины, пять человек госпитализировали, из них трое — граждане Молдавии, сообщила в субботу
«6 января в 2.10 (3.10 мск) в селе Гостинцево Мостиского района на автодороге Львов — Шегини произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП семь человек получили травмы, из которых пять человек в состоянии средней тяжести были госпитализированы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, госпитализированы трое граждан Молдавии и двое жителей украинского города Николаев. Обстоятельства ДТП выясняются.