В серьезном ДТП в Украине пострадали граждане Молдовы

«6 января в 2.10 (3.10 мск) в селе Гостинцево Мостиского района на автодороге Львов — Шегини произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП семь человек получили травмы, из которых пять человек в состоянии средней тяжести были госпитализированы», — говорится в сообщении.