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6 января, источник: Noi.md

В серьезном ДТП в Украине пострадали граждане Молдовы

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе во Львовской области Украины, пять человек госпитализировали, из них трое — граждане Молдавии, сообщила в субботу пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Источник: Noi.md

«6 января в 2.10 (3.10 мск) в селе Гостинцево Мостиского района на автодороге Львов — Шегини произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП семь человек получили травмы, из которых пять человек в состоянии средней тяжести были госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, госпитализированы трое граждан Молдавии и двое жителей украинского города Николаев. Обстоятельства ДТП выясняются.

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