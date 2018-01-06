Нижегородская область заняла 17 место по числу преступлений

На ноябрь 2017 года в Нижегородской области было совершено 38921 преступление. Семь лет назад Нижегородская область находилась на пятом месте в рейтинге преступности. За 2010 год в регионе было совершено более 80 тысяч преступлений, из них 2410 преступлений особой тяжести, 5729 — количество тяжких преступлений, средней тяжести — 14777, небольшой тяжести — 16005,