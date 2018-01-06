Нижегородская область заняла 17 место по числу преступлений
За 11 месяцев 2017 года на территории региона совершено 38921 преступление.
За 11 месяцев 2017 года на территории региона совершено 38921 преступление.
Нижегородская область заняла 17 место среди регионов России по количеству совершенных преступлений. Об этом сообщается в материалах официального сайта генеральной прокуратуры Российской Федерации.
На ноябрь 2017 года в Нижегородской области было совершено 38921 преступление. Семь лет назад Нижегородская область находилась на пятом месте в рейтинге преступности. За 2010 год в регионе было совершено более 80 тысяч преступлений, из них 2410 преступлений особой тяжести, 5729 — количество тяжких преступлений, средней тяжести — 14777, небольшой тяжести — 16005,
В Нижегородской области выявлено более 15 тысяч лиц, совершивших различные преступления.
В Приволжском федеральном округе Нижегородская область на пятом месте. В тройке лидеров ПФО по количеству преступлений: Башкортостан, Татарстан и Самарская область.