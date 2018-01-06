В Рязани в ДТП пострадали девять человек, пятеро в больнице

В Рязани в ДТП пострадали девять человек, пятеро в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с троллейбусом в Рязани в субботу, в том числе трое детей, на данный момент в больницах остаются пятеро пострадавших, сообщил в субботу региональный минздрав.