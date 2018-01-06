В ДТП в Алматы пострадали четыре человека

В ночь на 7 января в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пострадали четыре человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль BMW двигался по Северному кольцу в сторону города, в южном направлении. На пересечении с улицей Победы произошло столкновение с Daewoo Nexia. По одной из версий, водитель Nexia попытался проскочить перед BMW и не успел. При этом там находится пешеходный светофор: возможно, водитель Daewoo тронулся уже на зеленый, а водитель BMW проезжал на мигающий свет. Поскольку очевидцев аварии нет, обстоятельства предстоит выяснять сотрудникам полиции.