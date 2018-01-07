Землетрясение произошло в 496 км от Алматы

«Сетью сейсмических станций ГУ “СОМЭ КН МОН РК” 7 января в 02 час 54 мин 35 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 496 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении ведомства.