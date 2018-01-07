Землетрясение произошло в 496 км от Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Казахстане, в 496 км от Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГУ «Сейсмологическая
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Казахстане, в 496 км от Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГУ «Сейсмологическая
«Сетью сейсмических станций ГУ “СОМЭ КН МОН РК” 7 января в 02 час 54 мин 35 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 496 км на
Энергетический класс землетрясения — 9.6. Глубина — 10 км.