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06:48 (мск), источник: РИА Новости

У берегов Китая столкнулись два судна

ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Два судна столкнулись у восточного побережья Китая, десятки членов экипажа считаются пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в субботу ночью. Где конкретно произошло столкновение и что стало причиной ЧП, не сообщается.

«Десятки членов экипажа пропали без вести», — сообщает агентство.

Других подробностей пока не приводится.

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