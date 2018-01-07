У берегов Китая столкнулись два судна
ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Два судна столкнулись у восточного побережья Китая, десятки членов экипажа считаются пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на источники.
ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Два судна столкнулись у восточного побережья Китая, десятки членов экипажа считаются пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в субботу ночью. Где конкретно произошло столкновение и что стало причиной ЧП, не сообщается.
«Десятки членов экипажа пропали без вести», — сообщает агентство.
Других подробностей пока не приводится.