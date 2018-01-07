У берегов Китая столкнулись два судна

У берегов Китая столкнулись два судна

ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Два судна столкнулись у восточного побережья Китая, десятки членов экипажа считаются пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на источники.