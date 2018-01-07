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08:46 (мск), источник: Sputnik

Аэропорт Ташкента закрыт из-за сильного тумана: задержаны рейсы из РФ

В районе воздушной гавани сильный туман, а граница видимости ниже минимума.

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Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Сильный туман не позволяет международному аэропорту Ташкента принимать и отправлять самолеты, задержано несколько авиарейсов, в том числе из Москвы и Петербурга, сообщает национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари».

«“Узбекистон хаво йуллари” сообщает о том, что аэропорт Ташкента закрыт для приема воздушных судов по причине неблагоприятных метеоусловий. В районе воздушной гавани сильный туман, а граница видимости ниже минимума. Согласно международным правилам, посадка воздушных судов в таких условиях запрещена», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

По данным онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы «Узбекских авиалиний» из Москвы, Бишкека, Стамбула и Санкт-Петербурга, а также рейсы российской «ЮТэйр» из Москвы и Turkish Airlines из Стамбула.

Видимость в аэропорту Ташкента сейчас составляет 50 метров. Для нормальной работы аэропорта видимость должна быть не менее 1400 метров. Улучшение погодных условий ожидается после 5.00 мск.

С конца декабря ташкентский аэропорт работает с перебоями в ночное и утреннее время из-за сильного тумана.

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