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7 января, источник: Комсомольская правда

Женщина с железным прутом ограбила аптеку в Иркутске

Задержали налетчицу, когда она готовилась к новому преступлению.

Дерзкое нападение на одну из аптек на улице Вампилова в Иркутске произошло 6 января около 21 часов. При этом в магазин ворвались не крепкие парни в масках и с оружием, а женщина, которая, не скрывая своего лица, угрожая продавцу металлическим прутом, похитила из кассы всю выручку и скрылась.

Полицейские, прибывшие на место, со слов продавца составили фоторобот преступницы и отправили ориентировку городским экипажам. И вскоре поиски дали свои результаты. Задержали налетчицу в тот момент, когда она подыскивала себе новую жертву для ограбления, так как в аптеке она поживилась совсем небольшой суммой денег.

Грабительницей оказалась 41-летняя местная жительница. При себе у нее была деревянная бита, скорее всего для следующего «дела». Оперативники выяснили, что ранее она уже была судима за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. По мнению сыщиков, мотивом, побудившим ее на преступление, могла стать именно наркотическая зависимость. Теперь рецидивистка вновь отправится на скамью подсудимых.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штраф до 1 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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