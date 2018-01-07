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08:51 (мск), источник: Sputnik

Власти Ирака расследуют продажу террористам ИГ детей из Узбекистана

В настоящее время около 100 женщин и детей, среди них граждане Казахстана и Узбекистана, вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Министерство труда и социальных дел Ирака проверяет сообщения, что один из иракских чиновников может быть причастен к продаже детей боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ, Узбекистане и ряде других стран), передает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление ведомства.

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Сообщается, что под подозрение попал директор отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями, работающий в провинции Найнава. По данным телеканала, в ИГ продавались дети из разных стран, в том числе из Узбекистана и России.

«Офис генерального инспектора министерства проверяет сообщения о сотрудничестве между директором отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями в Найнаве и боевиком ИГ по продаже детей, которые были направлены в приюты», — цитирует РИА Новости заявление представителя министерства Аммара Минима.

Он добавил, что расследование проводится под прямым руководством министра труда. Согласно данным телеканала, министерство контролировало освобождение детей и их возвращение на родину.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны против ИГ. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул в северной провинции Найнава, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Дагестане говорила, что на территории Сирии и Ирака после разгрома ИГ находятся несколько тысяч россиян с детьми, некоторые из них перебрались в соседние арабские страны. В настоящее время около 100 женщин и детей, среди них граждане Казахстана и Узбекистана, вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей.

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