Власти Ирака расследуют продажу террористам ИГ детей из Узбекистана
В настоящее время около 100 женщин и детей, среди них граждане Казахстана и Узбекистана, вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей.
В настоящее время около 100 женщин и детей, среди них граждане Казахстана и Узбекистана, вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Министерство труда и социальных дел Ирака проверяет сообщения, что один из иракских чиновников может быть причастен к продаже детей боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ, Узбекистане и ряде других стран), передает иракский телеканал
Сообщается, что под подозрение попал директор отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями, работающий в провинции Найнава. По данным телеканала, в ИГ продавались дети из разных стран, в том числе из Узбекистана и России.
«Офис генерального инспектора министерства проверяет сообщения о сотрудничестве между директором отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями в Найнаве и боевиком ИГ по продаже детей, которые были направлены в приюты», — цитирует РИА Новости заявление представителя министерства Аммара Минима.
Он добавил, что расследование проводится под прямым руководством министра труда. Согласно данным телеканала, министерство контролировало освобождение детей и их возвращение на родину.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Дагестане говорила, что на территории Сирии и Ирака после разгрома ИГ находятся несколько тысяч россиян с детьми, некоторые из них перебрались в соседние арабские страны. В настоящее время около 100 женщин и детей, среди них граждане Казахстана и Узбекистана, вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей.