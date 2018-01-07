В Красноярске задержанный поджег отдел полиции

Источник: РИА Новости

По его словам, инцидент произошел в районе 04.00 (00.00 мск). В отделе находились девять сотрудников полиции и один задержанный за административное правонарушение.

«Около четырех часов в коридоре началось возгорание, которое вызвало сильное задымление. Все удалось максимально оперативно потушить. Документация и люди не пострадали. В поджоге подозревается задержанный — мужчина 1976 года рождения, ранее неоднократно судимый», — сказал собеседник агентства.