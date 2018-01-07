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10:24 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске задержанный поджег отдел полиции

КРАСНОЯРСК, 7 янв — РИА Новости. Краевой главк МВД выясняет обстоятельства инцидента в отделе полиции № 10 в Красноярске, где в ночь на 7 января пьяный задержанный пытался устроить пожар в коридоре здания, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД по краю Владимир Юрченко.

Источник: РИА Новости

По его словам, инцидент произошел в районе 04.00 (00.00 мск). В отделе находились девять сотрудников полиции и один задержанный за административное правонарушение.

«Около четырех часов в коридоре началось возгорание, которое вызвало сильное задымление. Все удалось максимально оперативно потушить. Документация и люди не пострадали. В поджоге подозревается задержанный — мужчина 1976 года рождения, ранее неоднократно судимый», — сказал собеседник агентства.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога). В ГУ МВД по краю по данному факту назначена служебная проверка.

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 В Красноярске задержанный поджег отдел полиции
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