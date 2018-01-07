Девушка из ЦА выпала из окна пятого этажа дома в Москве

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Кыргызстанка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома в Москве.

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Состояние девушки врачи оценивают как тяжелое, у нее сломаны ноги и таз. Сейчас она находится в больнице.

Жаркынай Юсупова больше 10 лет работает в столице России. Родственников в Москве у нее нет.

На проведение операции необходимо 300 тысяч рублей, активисты предлагают начать сбор средств.

«Я хотела поправить шторы и забралась на подоконник. Поскользнулась, а окно было открыто. После случившегося из Кыргызстана приехала мама, сейчас она ухаживает за мной. Если мне станет лучше, долечиваться буду на родине», — рассказала Sputnik Кыргызстан девушка.