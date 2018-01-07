В Москве началась проверка по конфликту SERB и организаторов выставки Стёрджеса

«Участники конфликта, который произошел в учреждении по адресу Болотная набережная, дом 3 написали объяснительные, по ним проводится проверка», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

В свою очередь осведомленный источник пояснил, что речь идет о конфликте между активистами движения SERB и организаторами выставки фотографа Джока Стёрджеса, которая проходит в Москве по указанному адресу.