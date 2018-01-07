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09:13 (мск), источник: Интерфакс

В Москве началась проверка по конфликту SERB и организаторов выставки Стёрджеса

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Столичная полиция проводит проверку после конфликта между активистами движения SERB и организаторами скандальной выставки фотографа Джока Стёрджеса в Москве.

«Участники конфликта, который произошел в учреждении по адресу Болотная набережная, дом 3 написали объяснительные, по ним проводится проверка», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

В свою очередь осведомленный источник пояснил, что речь идет о конфликте между активистами движения SERB и организаторами выставки фотографа Джока Стёрджеса, которая проходит в Москве по указанному адресу.

Ранее лидер движения SERB Игорь Бекетов сообщил, что его и еще двоих активистов движения задержали на выставке фотографа Джока Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.

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