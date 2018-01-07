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7 января, источник: Комсомольская правда

Двух пенсионеров спасли на пожаре в частном доме в Качуге

Пожарные вытащили их из дома, который был полностью объят пламенем.

О возгорании жилого деревянного дома по улице Ленина в поселке Качуг, вечером, 6 января пожарным сообщили соседи. Они рассказали, что внутри горящего здания могут находиться жильцы.

Уже через четыре минуты спасатели были на месте ЧП. К этому моменту дом был полностью охвачен огнем. Пожарные выбили окна и пробрались внутрь помещения, где сначала обнаружили и вывели на улицу пенсионерку, а еще минуту спустя спасли ее мужа и передали семейную пару врачам. Кроме того внутри находилась дочь пострадавших, но ей удалось выбраться самостоятельно. Справиться с огнем, который повредил дом на площади 80 квадратных метров, пожарным удалось уже через 10 минут.

— Предварительная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Жильцы изменили конструкцию печи. Также на предтопочном листе и возле него было складировано большое количество дров, упавший на них уголек, мгновенно разгорелся в пожар, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

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