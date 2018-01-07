Двух пенсионеров спасли на пожаре в частном доме в Качуге

Уже через четыре минуты спасатели были на месте ЧП. К этому моменту дом был полностью охвачен огнем. Пожарные выбили окна и пробрались внутрь помещения, где сначала обнаружили и вывели на улицу пенсионерку, а еще минуту спустя спасли ее мужа и передали семейную пару врачам. Кроме того внутри находилась дочь пострадавших, но ей удалось выбраться самостоятельно. Справиться с огнем, который повредил дом на площади 80 квадратных метров, пожарным удалось уже через 10 минут.