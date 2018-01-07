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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

На авиабазе «Сокол» в Перми погиб 20-летний солдат-срочник

Юноша приехал в Пермскую воинскую часть из Магнитогорска.

Тело молодого солдата обнаружили в душевой воинской части «Сокол» 5 января. Сейчас в обстоятельствах его гибели разбираются следователи из военного следственного комитета. Предварительная причина смерти солдата-срочника — самоубийство.

Известно, что юноша поступил в расположение воинской части 88503 всего полгода назад. Его призвали на службу в армии в Челябинской области, а именно — в городе Магнитогорск.

По факту смерти военнослужащего командование войсковой части совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Отметим, что в этой же воинской части совсем недавно покончил с собой еще один солдат-срочник из Челябинской области. Трагедия произошла в апреле 2017 года. Незадолго до самоубийства парень заступил в караул. Он ходил по периметру в парковой зоне, охраняя вверенный ему объект с автоматом в руках.

В какой-то момент сослуживцы в казармах услышали выстрелы. Они помчались в ту сторону, откуда стреляли, и нашли тело в луже крови.

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