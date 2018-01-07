На авиабазе «Сокол» в Перми погиб 20-летний солдат-срочник
Юноша приехал в Пермскую воинскую часть из Магнитогорска.
Юноша приехал в Пермскую воинскую часть из Магнитогорска.
Тело молодого солдата обнаружили в душевой воинской части «Сокол» 5 января. Сейчас в обстоятельствах его гибели разбираются следователи из военного следственного комитета. Предварительная причина смерти
Известно, что юноша поступил в расположение воинской части 88503 всего полгода назад. Его призвали на службу в армии в Челябинской области, а именно — в городе Магнитогорск.
По факту смерти военнослужащего командование войсковой части совместно с правоохранительными органами проводит проверку.
Отметим, что в этой же воинской части совсем недавно покончил с собой еще один
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