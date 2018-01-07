Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Краснодаре

Мать и ее четверо детей (трое из них несовершеннолетние) отравились 6 января угарным газом с своем доме в Краснодаре. Все они были госпитализированы в этот же день, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.