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7 января, источник: KrasnodarMedia.su

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Краснодаре

Женщина и четверо ее детей, один из которых совершеннолетний, госпитализированы.

Мать и ее четверо детей (трое из них несовершеннолетние) отравились 6 января угарным газом с своем доме в Краснодаре. Все они были госпитализированы в этот же день, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, помещения дома, где они проживали, отапливались газовым котлом. «По одной из версий, угарный газ начал накапливаться в квартире из-за неисправной вентиляционной системы», — цитирует источник в МВД «Интерфакс».

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