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13:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Копейске пожар уничтожил популярное кафе

В Копейске пожар уничтожил популярное кафе.

Пожар в кафе «Фрегат» произошел поздно вечером 6 января. Около десяти вечера огнеборцев вызвали очевидцы пожара, однако уже было слишком поздно — заведение выгорело полностью, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Сейчас полиция устанавливает все подробности и причины возгорания.

Кафе «Фрегат» появилось в Копейске в 80-х годах прошлого века. Тогда оно было построено в виде пиратского корабля. Это происшествие активно обсуждают посетители соцсетей. Некоторые предположили, что причиной пожара мог стать поджог. Якобы это могли сделать мигранты из ближнего зарубежья.

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