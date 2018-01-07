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7 января, источник: Комсомольская правда

Под Самарой подростки разбили камнями окно грузового поезда

Очередная шалость на железной дороге привела к материальному ущербу.

В субботу, 6 января, в Самарской области подростки закидали камнями проходящий грузовой поезд. Инцидент произошел на 1052 км Куйбышевской железной дороги перегона Чапаевск — Звезда. Он был одним из других поездов, попавших в этот день под каменный обстрел, но он получил значительные повреждения.

Как рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре, один камень угодил в лобовое стекло локомотива этого грузового поезда и разбил его.. По информации надзорного ведомства, к счастью никто не пострадал. В подробностях происшествия разбирается транспортная полиция.

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